Addetto alle consegne si spoglia davanti a tre bambine

| 07:17 - 20 Maggio 2023

Un 47enne di Riccione è stato processato davanti al Tribunale di Pesaro per aver compiuto atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla minore età delle vittime. La vicenda risale all'estate del 2021, quando l'uomo stava consegnando un pacco a Pesaro. Dopo aver lasciato il pacco al vicino del destinatario, ha notato tre bambine di 10-12 anni che giocavano in giardino. In preda a un impulso irrefrenabile, si è spogliato davanti a loro e ha compiuto gesti osceni, assicurandosi che le ragazzine lo vedessero. Le tre amiche sono rimaste sconvolte da questa scena e hanno raccontato ai loro genitori di provare paura ogni volta che un corriere suonava alla porta. Hanno fornito una descrizione dettagliata del fattorino, inclusi aspetto fisico e vestiti indossati. I genitori hanno ottenuto ulteriori informazioni dal vicino di casa e si sono rivolti alle autorità. Sono state avviate le indagini per identificare l'uomo, il cui veicolo è stato avvistato il giorno successivo corrispondente alla descrizione fornita dalle ragazzine. L'uomo è stato denunciato e processato. Durante l'udienza, il suo avvocato ha richiesto che l'imputato svolga lavori socialmente utili per estinguere il reato. I genitori delle bambine, rappresentati dall'avvocata Silvia Pierini, hanno presentato una richiesta di risarcimento di 20.000 euro.