Calcio RSM, detriti sul prato di Acquaviva: Cosmos-La Fiorita si giocherà a Montecchio

19:11 - 19 Maggio 2023





Gli effetti delle notevoli precipitazioni che hanno interessato anche il territorio sammarinese nelle ultime ore non rendono possibile rispettare appieno il programma delle finali dei play-off di Campionato Sammarinese BKN301. Come Libertas-Virtus di questa sera (diretta su TITANI.TV a partire dalle 20:45), anche la finale che metterà in palio il secondo posto tra Cosmos e La Fiorita si disputerà a Montecchio.



Nonostante i numerosi tentativi di ripristinare le condizioni idonee al regolare svolgimento della partita allo stadio di Acquaviva, sono decisamente troppi i detriti e l'accumulo di fango sul prato sintetico dell'impianto, dovuti alla tracimazione dei fossati presenti più a monte. Resta invariato l'orario d'inizio dalla partita, fissato alle 20:45 con diretta e commento in italiano su TITANI.TV. Si rammenta che, dopo un sopralluogo effettuato nella mattinata di ieri insieme alla Protezione Civile di San Marino, l'unico accesso consentito per raggiungere la tribuna di Montecchio sarà la scala discendente da Viale Campo dei Giudei. Ogni altro varco, per via di lavori di ripristino della pavimentazione esterna della Casa del Calcio o per rischio smottamenti, sarà vietato al transito.