Calcio D, Sammaurese: patron Protti lascia (va al Forlì) e Tamai sarà il ds

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:08 - 19 Maggio 2023

Pietro Tamai.

Sarà Pietro Tamai il nuovo responsabile dell'area tecnica della Sammaurese. L'anima del club, Cristiano Fabbri, lascia ogni incarico perché diretto al Forlì in qualità di direttore sportivo dopo il divorzio da Sandro Cangini: al posto di mister Graffiedi dovrebbe arrivare Martini, il tecnico dell'ultima stagione alla Sammaurese. Il programma operativo sarà lo stesso: budget limitato, giovani da valorizzare, giocatori in cerca di riscatto.

“E' una sfida che accetto molto volentieri anche se sono consapevole che affronto una eredità importante. Cercheremo giocatori che hanno fame, ambizione e voglia di crescere. La Sammaurese in questi anni si è imposta nei Dilettanti per queste caratteristiche, in un modello che vogliamo proseguire”.

Per Protti si chiude una storia di 15 anni, un percorso condiviso con Nicola Pozzi, Lorenzo Campinotti, Mario Paganelli e Fabio Rossi: dalla Prima categoria fino alla serie D mantenuta per otto anni, con un settore giovanile di più di 200 ragazzi.

Protti sbarca a Forlì: “Si è presentata l'opportunità di arrivare in una città importante, io sono ambizioso e penso in questi anni di essere cresciuto, lì c'è bisogno di riportare entusiasmo e penso di avere competenze e motivazioni per fare bene".

Nella lista dei papabili tecnici ci sono Emanuel Cascione, Giuseppe Magi e Mauro Antonioli nel caso in cui mister Marco Martini volesse cambiare aria e seguire Protti a Forlì.