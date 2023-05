Villa Verucchio: suona al campanello del vicino, poi lo accoltella. A processo

Cronaca

Rimini

| 18:00 - 19 Maggio 2023

Le ferite riportate dall'accoltellato.



Il giudice ha fissato giudizio immediato per il 26 giugno prossimo, dando seguito alla richiesta della Sostituta Procuratrice Annamaria Gallucci, per il 31enne di Villa Verucchio che lo scorso 20 gennaio ha accoltellato il vicino di casa 41enne. Il giovane, difeso dall'avvocato Filippo Cocco, è sottoposto a custodia cautelare in carcere ed è stato indagato per lesioni personali aggravate.



Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il 41enne, che si costituirà parte civile attraverso l'avvocato Davide Grassi, stava cenando con la famiglia, quando il vicino suonò il campanello. Aperta la porta, partì il primo fendente, al mento, poi il 41enne cercò di difendersi con le braccia dagli altri due fendenti e fu raggiunto da una coltellata alla schiena mentre cercava di rifugiarsi all'interno del proprio appartamento. L'aggressore fu messo in fuga dalle urla dei familiari del ferito. In udienza saranno ricostruiti i fatti e le motivazioni che hanno spinto il 31enne ad agire in quel modo.