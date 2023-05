Riccione, alberghi aperti da lunedì. Ma albergatori alle prese con le disdette

Turismo

Riccione

| 15:44 - 19 Maggio 2023





"Da lunedì saremo già aperti, operativi. Siamo pronti ad accogliere i turisti italiani e stranieri ed abbiamo conferme di prenotazioni". Ad affermarlo all'ANSA è il presidente di Federalberghi Riccione Bruno Bianchini. "Abbiamo avuto giornate difficili - prosegue -, ma come è nel nostro carattere ci siamo messi al lavoro appena possibile col risultato che le attività alberghiere sono già da oggi tutte funzionali e nel corso delle prossime 24 ore torneranno in quella totale efficacia per la quale siamo conosciuti e ci conoscete".



Nelle ultime ore, però, molti clienti hanno telefonato le strutture della Riviera romagnola per disdire i prossimi viaggi, come affermato da alcuni albergatori. Ma "la stagione estiva c'è e Riccione accoglierà con l'amore e il sorriso di sempre i turisti italiani e stranieri", assicura Bianchini. "Ringraziamo tutti coloro, e sono tantissimi - aggiunge -, che in mille modi ci hanno testimoniato vicinanza solidarietà e aiuto fattuale. Sono stati un ulteriore sprone nell'impegno teso al recupero immediato della piena efficienza. Le spiagge sono pronte".