Rimini, al via interventi per chiudere le buche sull'asfalto provocate dall'alluvione

Attualità

Rimini

| 15:15 - 19 Maggio 2023

Foto di repertorio.



Nel comune di Rimini sono partiti gli interventi di ripristino del manto stradale, dopo i danni provocati delle forti piogge di martedì e mercoledì (16-17 maggio). Interventi fondamentali per chiudere le buche che si sono formate, "Un lavoro - spiega l'assessore Mattia Morolli - dettato dalla straordinarietà degli eventi che si intreccia e integra con l'ingente Piano di Asfaltature previsto nel programma di risanamento della viabilità della città destinato a migliorare la qualità del patrimonio stradale sia nelle zone più centrali che quelle extraurbane"



Il piano delle asfaltature proseguirà il 23 maggio da viale XX Settembre 1870. SI proseguirà dal 24 al 26 maggio in via Sacconi, dal 29 al 31 maggio in via Mengoni, dal 5 al 7 giugno in via Del Volontario, l'8 e 9 giugno in via Pomposa.



C'è ancora un punto interrogativo per viale Perugini: si parte il 25 maggio e si chiude il 29 maggio, ma dipenderà dalla consegna del materiale.



In via Umbria dal 30 maggio al 9 giugno i lavori di riqualificazione del marciapiede, l'asfaltatura è in programma dal 12 al 14 giugno.