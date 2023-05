Tifosi del Novafeltria raccolgono beni di prima necessità a domicilio per l'emergenza maltempo

Attualità

Novafeltria

| 15:13 - 19 Maggio 2023

Raccolta fondi per emergenza maltempo da parte dei supporters di Novafeltria.

I ragazzi del tifo organizzato di Novafeltria hanno risposto all'emergenza causata dal maltempo che ha colpito la regione organizzando una raccolta di beni di prima necessità a domicilio nel territorio comunale e limitrofo nelle giornate di oggi e domani (19/20 maggio). Un'iniziativa che dimostra il legame profondo tra lo sport, la comunità e l'aiuto reciproco. I supporters gialloblù si sono mobilitati sin dalle prime ore per contattare altre associazioni attive verso l'emergenza e stilare una lista di prodotti che raccoglieranno in questi giorni.



Verranno raccolti: riso/pasta/cous cous, legumi e scatolame, olio, sale, passata, prodotti per la colazione, frutta/verdura, prodotti per l'igiene personale e per la pulizia spazi (detersivi, igienizzanti), coperte, asciugamani, pentolame grande, medicinali base, scope spugne scoponi mocio secchi stracci, pale, tiraacqua, pompe ad immersione acque scure, prolunghe elettriche, stivali e guanti di gomma, piccole idropulitrici e generatori (se possibile).



Chiunque volesse contribuire alla raccolta può contattare il numero tel. 339 8645777



Sempre nella giornata di domani (sabato 20 maggio) una seconda squadra di ragazzi partirà in mattinata per dare una mano nelle zone più colpite dal maltempo. Chiunque volesse partecipare o informarsi su questa iniziativa può farlo al tel. 338 2694339.

Maggiori dettagli: Pagina Facebook Sezione Disagio Novafeltria Ultrash