Rimini Calcio, nessun legame tra Ciuffarella e il club. Ma sono in arrivo un paio di nuovi soci

Sport

Rimini

| 15:18 - 19 Maggio 2023

Alfredo Rota PETRANGELI.





Sindaco Jamil Sadegholvaad, quali sono le prossime tappe?

“La società mi ha sottoposto 14 mesi fa questa opportunità e io l'ho voluta esplorare fino in fondo. Non mi sottraggo a questa sfida che è molto impegnativa e ho dato la mia disponibilità. E' stata presentata una manifstazione di interesse da parte di Aurora Immobiliare che va adesso concretizzata. Andrà presentato un piano economico finanziario e se l'iter proseguirà si passerà dal consiglio comunale di Rimini, approvare l'interesse di questa proposta e poi metterla a bando (europeo) come avviene in tutti i progetti di partenariato pubblico privato. In quella occasione potrà partecipare quasiasi altro imprenditore o società interessata a questo progetto”.







Chi sono gli imprenditori che sono interessati?

“Io ho risposto alla società Rimini Calcio che mi ha presentato un imprenditore che ha già realizzato stadi in Italia, in particolare a Frosinone dove il club è tornato in serie A e ha chiuso per la realizzazione di un impianto a Caserta ed è in procinto di farlo a Lucca. Queste sono le persone a cui faccio riferimento: il presidente del Rimini Rota e il dg Peroni e Ciuffarella per Aurora Immobiliare”.







Quali sono i benefici?



“Avere una struttura all'avanguardia per il calcio rispetto ad una decisamente obsoleta come quella di oggi. L'attività dell'atletica leggera verrebbe spostata, le altre discpline sportive dovrebbero trovasre assolutamente collocazione negli spazi ricavati attorno al nuovo Romeo Neri. Abbiamo a cuore le società sportive esistenti”.

Quanto al Rimini Calcio, il dg Peroni, pur rimanendo abbottonato, ha detto sulla porta del club biancorosso ci sono un paio di persone, non riminesi, che dovrebero affiancare il presidente Rota e non è dato sapere - anche perchè a quanto pare le quote sono ancora oggetto di trattativa - se in posizione di minoranza o di maggioranza.