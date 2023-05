Maltempo: situazione viabilità a Rimini. Torna doppio senso di marcia sulla Statale 16

Attualità

| 15:08 - 19 Maggio 2023

A Rimini la viabilità sta tornando progressivamente alla normalità. Ieri (giovedì 18 maggio) è stata riaperta l'autostrada A14 nei tratti precedentemente chiusi per allagamento, tra Bologna e Rimini e tra Ferrara e Rimini. Un ripristino che ha avuto inevitabili ripercussioni per quanto concerne il nodo del traffico, a cui si aggiunge il protrarsi della sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Rimini.



È stata inoltre predisposta la riapertura di tutti i sottopassi veicolari e pedonali che erano stati chiusi, compresi quelli in Via Pescara/Lugano e del Grattacelo. È invece ancora chiuso il parco Marecchia.



Rimane inoltre il tema del dimezzamento delle corsie sulla Statale 16. In queste ore si è svolto il sopralluogo con esito positivo per la riapertura del doppio senso di marcia in corrispondenza del ponte sul fiume Marecchia (km 201,200), precedentemente chiuso per il rischio di esondazione. Anas prevede la riapertura del doppio senso di marcia entro la serata di oggi (venerdì 19 maggio). L'amministrazione comunale che ha partecipato al sopralluogo ha ribadito la piena collaborazione anche con la messa a disposizione di servizi, uomini e mezzi.



Da segnalare che nel corso della mattinata si è verificato un versamento di fango fuoriuscito da un fosso sulla via Valverde, dove è stata posizionata l'apposita segnaletica. Attualmente sono presenti gli operatori di Anthea per il sopralluogo. Situazione analoga in via Mavoncello/Rodella e in via Mandrioni angolo Montefiorino. Problema per una tubatura invece in via Proteo a Viserbella, che nel primissimo pomeriggio di oggi dovrebbe già essere sistemata. “Un presidio costante volto alla risoluzione delle criticità emerse, che vede all'opera un quantitativo eccezionale di organico e di mezzi, a cominciare dalle zone più toccate dalle bombe di pioggia – spiega l'assessore Mattia Morolli -. I sopralluoghi condotti nei plessi scolastici cittadini - di ogni ordine e grado – hanno dato un esito positivo, così come quelli svolti presso le diverse strutture sportive cittadine.