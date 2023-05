Maltempo Rimini: i numeri utili da contattare in caso di urgenze

Attualità

I cittadini che devono segnalare problematiche o criticità riguardanti le strade, la viabilità e gli incidenti possono contattare la sala operativa della Polizia locale al numero 0541 22666.



Nei territori della Provincia di Rimini gestiti da Hera il ritiro ingombranti su appuntamento è attivo regolarmente. In relazione a situazioni di abitazioni/edifici alluvionati, le utenze potranno contattare il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) per segnalare necessità di ritiro al di fuori dell'appuntamento: in caso siano necessari sopralluoghi saranno richiamati per prendere accordi, altrimenti il servizio viene svolto entro i due giorni successivi alla chiamata). Il servizio è disponibile per le utenze coinvolte dall'alluvione. Non ci sono limiti nella quantità di materiale da esporre: si chiede agli utenti di separare (per quanto possibile) RAEE, ingombranti e materiale misto indifferenziato e di metterli su suolo pubblico, in strade accessibili da un camion. Non devono essere sotto alberi, portici o cavi aerei e non devono essere appoggiati a recinzioni (per garantire che sia possibile il recupero da parte degli addetti).



Per chiamare l'Ufficio Protezione Civile Comunale, invece, questo è il recapito telefonico: 0541 704914.



Si ricorda che la Regione Emilia-Romagna, a partire da oggi, venerdì 19 maggio, ha attivato un sistema informativo pensato a supporto dell'emergenza alluvione per rispondere ai quesiti e indirizzare le persone ai giusti referenti (Esempio: come faccio a raggiungere il paese dei miei parenti? Ho bisogno di generi di prima necessità, mi aiutate? Ma anche: come posso dare una mano o diventare volontario di protezione civile o donare cibo, coperte, denaro alle persone alluvionate?). Il numero verde è 800 024 662 e sarà in funzione 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20.