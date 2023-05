Santarcangelo, 17 imprese interessate alla costruzione della nuova palestra

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:33 - 19 Maggio 2023

Rendering nuova palestra Cittadella dello sport, Santarcangelo di Romagna.





Sono 17 le imprese interessate alla progettazione e realizzazione della nuova palestra della Cittadella dello Sport, che hanno partecipato all'indagine di mercato avviata dal Comune di Santarcangelo. L'amministrazione comunale attende ora le proposte per dare corso alla procedura negoziata, che porterà all'individuazione dell'aggiudicatario.



Come già previsto inizialmente dal bando, le offerte saranno valutate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica, che comprende anche la progettazione esecutiva, di 20 punti a quella economica.