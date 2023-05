Baseball, sabato San Marino-Macerata. Arrivano i lanciatori Hernandez e Lourens

Sport

Dopo il rinvio della scorsa settimana, la programmazione dell'ultimo turno di prima fase prevede che la doppia sfida tra San Marino e Macerata si giochi domani, sabato 20 maggio, a Serravalle. Gara1 alle 15 e gara2 alle 19, con entrambe le squadre già qualificate alla Poule Scudetto e con in palio un primo posto che cambierebbe gli scenari per l'inserimento in uno dei due gironi della Poule di seconda fase.



Intanto il San Marino Baseball comunica ufficialmente l'arrivo di due giocatori che faranno parte integrante del roster a partire proprio dalla seconda fase. Si tratta di Nelson Hernandez e Temesh Lourens, entrambi lanciatori.



Hernandez è un pitcher destro venezuelano nativo di La Guaira che ha compiuto 26 anni lo scorso 13 marzo. Alto 1.88, ha iniziato la carriera legato all'organizzazione dei Milwaukee Brewers, con passaggi in Rookie League fino all'anno 2017 con Helena (Montana). Nel 2018 ha giocato in Singolo A coi Wisconsin Timber Rattlers e nel 2019 in A+ coi Carolina Mudcats. Dal 2020 fino ad oggi è stato impegnato in Lega invernale venezuelana coi Tiburones de La Guaira. Hernandez è già a Serravalle e ieri ha svolto il primo allenamento con la squadra.



Lourens è un lanciatore destro da Curaçao con passaporto olandese che ha appena compiuto 31 anni. Per lui passaggi negli Stati Uniti con i Missouri Valley Viklings, in Olanda con Amersfoort, nei Royal Scorpions di Curaçao e all'ultima Serie del Caribe. Anche Lourens ha svolto ieri il primo allenamento in casacca sammarinese ed è attivo in vista della seconda fase.