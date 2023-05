Baseball, New Rimini: cambia il calendario causa maltempo. Le gare con Cupra si giocano in casa

Sport

Rimini

| 13:55 - 19 Maggio 2023

Mediolanum New Rimini (foto di D.Ruggeri).

Il maltempo ha scombinato anche il calendario del baseball e dopo il rinvio nel weekend scorso del turno interno previsto con Fano, domani ci sarà l'inversione del turno di campionato con Cupra Baseball. Anche per il calendario New Rimini giocherà quindi in casa.



Si sarebbe dovuto giocare nelle Marche, ma il club ha proposto di giocare a Rimini per via delle condizioni del proprio diamante e l'accordo fra le società è stato ratificato questa mattina dalla Fibs.



Allo stadio comunale riminese di via Monaco si giocheranno quindi gara 1 domani alle 15.00 e gara 2 domani sera alle 20.00.



New Rimini ripartirà dalla prima posizione in classifica, essendo fin qui imbattuta (8-0), mentre Cupra Baseball ha già dovuto saltare due turni ed è scesa in campo per sole sei gare (2-4) e occupa la quarta posizione nel girone C della serie B. Le due vittorie Cupra Baseball le ha raccolte contro Fano, mentre ha perso nettamente al debutto contro i Falcons Torre Pedrera e sempre di misura nel doppio confronto con Rimini 86.



“Peccato aver saltato il turno scorso per una allerta meteo che invece non ha avuto conseguenze – dice il manager Gilberto Zucconi –. Pensando in positivo, lo stop ci ha consentito di recuperare qualche acciacco. Riprendiamo la marcia in casa in una sfida da affrontare con attenzione e massima concentrazione, perché le insidie sono sempre dietro l'angolo. Cupra ha perso di un punto con Rimini 86 entrambe le ultime sue partite, la seconda all'11°, rendendo la vita dura a quella che è la rivelazione del girone. Mi aspetto di vedere in diamante i progressi mostrati fin qui e di proseguire nel nostro camino di crescita”.



In gara 1 il partente sarà Francesco Ridolfi, in gara 2 pallina in mano a Tommaso Aiello.



Entrambe le partite saranno visibili anche in streaming sulle pagine Facebook di New Rimini e Icaro Sport.