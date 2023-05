Nuova allerta rossa, confermate le piogge di sabato. Assessore regionale: 'Danni per 5-6 miliardi'

Attualità

Precipitazioni diffuse sono previste per domani (sabato 20 maggio) sull'Emilia-Romagna ed è stata confermata l'allerta rossa sull'area che va da Bologna a Rimini. Piogge più intense, anche in forma di rovescio, sono previste sulle aree appenniniche. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sul tratto montano di tutti i corsi d'acqua della regione, che determineranno poi innalzamenti nei tratti a valle, con occupazione delle zone golenali e interessamento degli argini. Rimane altissima l'attenzione sulle frane.



ASSESSORE PRIOLO: DANNI PER 5-6 MILIARDI ​​​​​​​"Rispetto alla quantificazione, enorme, dei danni abbiamo bisogno sicuramente di importi significativi e straordinari perché se un miliardo era la stima degli eventi del 2 e del 3 maggio ecco questo evento è estremamente più importante e si quantifica in diversi miliardi". Così, intervenendo a Sky Tg 24, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo. "Fare una conta - ha replicato a chi le chiedeva di ipotizzare una cifra - è complicatissimo perché non dobbiamo fare solo quella dei danni diretti ma anche di quelli indiretti. Abbiamo avuto problemi che vanno da Bologna fino a Rimini e quindi la situazione è veramente estesa". "Sicuramente - ha concluso replicando a chi le chiedeva se si potesse parlare di decine di miliardi - più di 5-6 miliardi ma fare una stima adesso non è facile".