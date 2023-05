Novafeltria: Carabinieri recuperano roulotte rubata in tempi record

Cronaca

| 12:59 - 19 Maggio 2023

La roulotte recuperata dai Carabinieri.

Un'improvvisa sparizione ha lasciato i proprietari di una grossa roulotte in preda alla disperazione, quando sconosciuti hanno portato via il loro veicolo da uno spazio privato situato a pochi metri dal campo sportivo di Secchiano di Novafeltria. La scoperta del furto è avvenuta solo la mattina successiva, ma i proprietari non si sono persi d'animo e hanno prontamente allertato i carabinieri. Ciò che è seguito è stato un rapido e incisivo lavoro di indagine, che ha permesso di ritrovare la roulotte in soli due giorni.



L'operazione di recupero è stata messa a segno dai militari della Compagnia di Novafeltria, dimostrando un alto grado di professionalità e un'efficienza senza pari. Il furto era stato perpetrato mercoledì 10 maggio, come confermato dalle telecamere di un'azienda limitrofa che hanno ripreso il momento del crimine, avvenuto intorno alle ore 21:15. I carabinieri, mettendo a frutto le risorse a loro disposizione, hanno rintracciato la roulotte rubata nella zona di Corpolò. Attualmente, i responsabili del furto sono indagati dalle autorità competenti.



La proprietaria, ancora incredula per la telefonata dei carabinieri che le comunicava il ritrovamento del mezzo, ha espresso la sua gratitudine per l'accoglienza e la gentilezza dimostrata dagli uomini dell'Arma. Non solo, ha voluto sottolineare l'efficienza, la rapidità e la professionalità dimostrate nell'intera operazione. La loro tempestiva risposta ha consentito ai proprietari di riavere indietro il loro prezioso mezzo nel minor tempo possibile.