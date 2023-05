Traffico deviato, aumentano le auto nel Rione Clodio: lo sconforto dei residenti

Attualità

| 10:11 - 19 Maggio 2023

Via Ducale.

Il traffico deviato di questi giorni aumenta il transito di auto nella zona del Rione Clodio a Rimini. Il comitato dei residenti, in una lettera inviata al Comune di Rimini, esprimendo solidarietà a chi ha avuto difficoltà e problemi con l'alluvione, evidenzia come tutte le chiusure e le deviazioni abbiano aumentato "i disagi che la collettività cittadina del luogo sta vivendo da oltre tre anni." "E' con immutato sconforto" si legge nella nota "che gli abitanti del Rione Clodio, in particolare quelli del Corso primo tratto, di via Ducale e di via Clodia ultimo tratto, devono prendere atto del silenzio inerte dell'Amministrazione Comunale a riguardo delle insistite denunce di rischio all'incolumità delle persone". I residenti segnalano la presenza di traffico anche con Ztl attiva "violando il divieto fissato da un apparato di controllo mai reso funzionante ed efficace in cima al Corso, quindi, salvo la sporadica e breve presenza a presidio della Polizia Locale che comunque ringraziamo, sostanzialmente ignorato e impunito".

Il comitato non intende lamentarsi per questo incremento di traffico per cause di forza maggiore ma spera invece "voglia invece dare spunto alla silenziosa e inerte Amministrazione a riconsiderare le decisioni improvvide e ingiuste assunte sul tema dell'insopportabile denunciato traffico cittadino in Centro Storico, e a esso porre quei rimedi che, annunciati a suo tempo, non sono poi in effetti mai stati resi operanti."