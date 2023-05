Calcio Promozione, per il Gabicce Gradara delicata trasferta a Marzocca

Sport

Gabicce Mare

| 09:57 - 19 Maggio 2023

A +4 dalla sesta, ma anche a -7 dalla seconda – l'Urbania - con lo scontro diretto allo stadio Magi all'ultima giornata, il Gabicce Gradara affronta la trasferta di sabato sul campo dell'Olimpia Marzocca – è il penultimo turno (ore 16,30) - con la consapevolezza di giocarsi molto e di non poter sbagliare. Sulla sua strada un ostacolo molto impegnativo perché l'Olimpia Marzocca è penultimo appaiato alla Cagliese (27 punti) e cerca di conquistare disperatamente i playout; in più, mister Vergoni si trova con la rosa incompleta per le assenze degli squalificati Domini (due giornate) e Capi e degli infortunati Bartolini, Pierri e Gabrielli.



“Affrontiamo una formazione affamata di punti, che in casa ne ha fatto 17 dei 27 totali, e del resto alcuni recenti risultati dicono che non esistono risultati scontati tanto è vero che noi contro le ultime quattro abbiamo collezionato solo un successo, nel ritorno contro il San Costanzo. A questo punto della stagione la differenza tecnica si assottiglia”.



Cosa c'è da temere dell'Olimpia che comunque ha la differenza reti peggiore del girone (-26)?

“L'Olimpia gioca bassa per colpire negli spazi con Canulli in particolare come si è visto anche all'andata dove siamo stati fermati dal pareggio sbagliando molte opportunità da rete. Occhio particolare dobbiamo avere anche sulle palle inattive su cui gli avversari si fanno valere”.



Vi giocate molto in questa partita, la penultima…

“Ci arriviamo con i guai dell'alluvione che ci hanno costretto a soli due allenamenti in settimana e con assenze di cinque giocatori importanti tra cui i 2004 Capi e Gabrielli, un doppio forfait che mi costringerà di nuovo a ridisegnare la formazione in base alla scelta degli under. Al centro dell'attacco giocherà Donati, il resto lo deciderò prima del match. Abbiamo due obiettivi da qui alla fine: entrare nei playoff, meglio da terza, mantenendo un margine di sicurezza non superiore ai nove punti dalla seconda altrimenti addio spareggi. Per questo a Marzocca è auspicabile il successo pieno per avere il doppio risultato a disposizione nella sfida in casa proprio contro l'Urbania all'ultimo turno fermo restando che con i tre punti e il mancato successo dell'Urbania sabato i playoff sarebbero matematicamente certi”.