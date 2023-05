Attivo lo Shuttle Italy Airport tra Rimini e Bologna

Attualità

Rimini

| 07:29 - 19 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Shuttle Italy Airport, il servizio di linea su gomma di collegamento quotidiano tra la Romagna e l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, è regolarmente attivo.







Nonostante le difficilissime condizioni della rete autostradale dovute alla straordinaria situazione metereologica verificatasi in questi ultimi giorni, ad oggi tutte le corse previste tra Rimini e Bologna sono in effettuazione, compatibilmente con l'evolversi della situazione metereologica e su ricaduta su traffico veicoli.







Le corse in programma ieri, per quanto ritardate da utilizzo di percorsi alternativi al tradizionale transito su A14, si sono svolte regolarmente. Si consiglia, però vivamente, ai passeggeri che hanno necessità e urgenza di raggiungere l'hub aeroportuale bolognese, di anticipare i loro orari di partenza rispetto a quelli abitualmente scelti e utilizzati per il loro viaggio verso Bologna.



Qui informazioni e aggiornamenti costanti



I bus Shuttle Italy Airport viaggiano tra Rimini e aeroporto Bologna