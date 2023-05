Malore alla guida, accosta e il cuore smette di battere: intervento d'emergenza

Cronaca

Rimini

| 19:22 - 18 Maggio 2023

L'equipe medica durante la rianimazione cardiopolmonare.

Un uomo di 73 anni è stato soccorso oggi nel tardo pomeriggio a Rimini dopo aver subito un grave malore seguito da un arresto cardiocircolatorio. L'uomo si trovava alla guida della sua auto vicino al Parco Fiabilandia quando improvvisamente ha accusato il malore. Nonostante sia riuscito ad accostare l'auto, ha perso conoscenza.



Le portiere dell'auto erano chiuse dall'esterno, quindi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la portiera rompendo il finestrino.



Sul luogo dell'incidente sono arrivati un'ambulanza e un'automedica. Grazie alla rianimazione cardiopolmonare eseguita, il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Il personale medico e infermieristico intervenuto sul posto ha quindi preso in carico il settantatreenne, residente in zona, e lo ha trasportato in condizioni gravissime all'ospedale "Infermi" di Rimini.