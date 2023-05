Rimini, 'una mareggiata mai vista in questa stagione'. Operatori delle spiagge al lavoro

Attualità

Rimini

| 10:55 - 19 Maggio 2023

La spiaggia di San Giuliano Mare dopo la tempesta PH ELISA DRUDI.





"Stiamo ripulendo quello che la mareggiata ci ha lasciato, purtroppo è stata più del previsto, non è la prima e non sarà l'ultima, ma noi ci rimbocchiamo le maniche e ricominciamo, punto e a capo. I discorsi stanno a zero". È quanto afferma all'ANSA Romeo Nardi, storico operatore balneare riminese, che di mareggiate così non ne aveva mai viste con la bella stagione. "Forse durante l'inverno qualcosa di simile sì - precisa - a parte tre anni fa, che nel mese di giugno ne fece tre nel giro di quindici giorni. Però erano molto più lievi. Questa è stata tosta. Però rispetto ai comuni limitrofi e all'entroterra ci possiamo ritenere fortunati".



Lui e i suoi colleghi sono impegnati con badili, rastrelli e carriole per liberare lo stabilimento da rami, detriti e alberi portati dal mare nei giorni scorsi. I camion accatastano i rifiuti formando grandi mucchi sul litorale prima di essere portati via. "Noi siamo di testa dura", assicura il balneare. Gli stabilimenti erano pronti per accogliere i turisti. Gli ombrelloni piantati, le cabine verniciate: "La prossima settimana si aprono gli stabilimenti, le cose che abbiamo fatto non si sono distrutte più di tanto. Comunque, noi qui siamo e qui restiamo", conclude.