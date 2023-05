Maltempo: Santarcangelo, chiusi il sottopasso del cimitero e la via Spiaggia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:42 - 18 Maggio 2023

Il sottopasso del cimitero centrale non è transitabile.





Dopo il superamento dell'emergenza meteo dei giorni scorsi, sono regolarmente rientrati nelle scuole di Santarcangelo alunni e studenti di ogni ordine e grado. Considerando la quantità d'acqua che in questi giorni si è riversata sulle strutture, i Servizi tecnici comunali hanno effettuato alcuni interventi di manutenzione e pulizia: alla primaria Pascucci – dove una plafoniera in plastica si è staccata per il peso dell'acqua dovuta a un'infiltrazione – e alla scuola dell'infanzia Pollicino, dove l'ostruzione di una grondaia aveva causato anche in questo caso una piccola infiltrazione.



I controlli delle strutture proseguono anche con il supporto dei tecnici della società in house Anthea e in base alle segnalazioni puntuali ricevute dalle scuole, ma resta confermata l'assenza di situazioni critiche. A partire da domani (venerdì 19 maggio), inoltre, sarà ripristinato integralmente il servizio mensa, interessato da alcune limitazioni nella giornata di oggi.



Per quanto riguarda la viabilità, resta chiusa al traffico via Spiaggia (zona Camerano-Stradone) nel tratto compreso tra i civici 65 e 100, dove il maltempo ha danneggiato circa 400 metri di tubazioni dell'acquedotto che saranno ripristinate da Hera per consentire la riapertura della strada. In fase di avvio anche i lavori di Adrigas per la rottura di una tubazione del gas in corrispondenza di un tratto della SP13 di circa 500 metri compreso tra via Ciola corniale e via Martina (località Stradone): per consentire lo svolgimento dell'intervento – che durerà circa dieci giorni – è occupata una parte del parcheggio di via Tana, mentre sulla SP13 è istituito il senso unico alternato. Al momento, nessuna utenza si trova priva della fornitura di gas, che potrà essere temporaneamente sospesa durante l'esecuzione dei lavori.



Ancora chiuso il sottopasso del cimitero centrale, per il quale si stanno definendo con Anthea le modalità per effettuare la pulizia del fango, in via Pio Massani invece è stato rimosso ieri dagli operatori di Anthea un pino caduto nel tratto compreso tra le due intersezioni con Contrada dei Nobili, intervento che ha richiesto una chiusura temporanea della strada nel frattempo già tornata percorribile.



Rispetto invece alla viabilità autostradale, Anas comunica che è nuovamente possibile entrare e uscire dalla A14 attraverso il casello di Rimini nord: riaperto il tratto fino a Cesena nord, resta chiuso quello compreso tra quest'ultimo casello e quello di Faenza in direzione Bologna e quello tra Imola e Forlì in direzione Ancona. Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time.



Attivo da oggi (giovedì 18 maggio) il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti per le abitazioni che hanno subito allagamenti: disponibile su tutto il territorio comunale con priorità per le zone più colpite, il passaggio degli operatori può essere richiesto chiamando i numeri 800/999.500, 0541/356.308 o 0541/356.356, lasciando poi i rifiuti all'interno della proprietà privata in posizione visibile e agevole per il ritiro.