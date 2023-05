Riccione, si lavora per chiudere le buche sulle strade provocate dal nubifragio

Attualità

Riccione

| 15:32 - 18 Maggio 2023

Operai al lavoro sulle strade di Riccione.







A Riccione prosegue il lento ritorno alla normalità. La pioggia scesa estremamente abbondante, in particolare nella mattinata di martedì 16 maggio, e i conseguenti allagamenti hanno provocato numerosi danni a tutta la rete stradale. In particolare, lungo le strade si sono aperte ampie buche, in diversi casi anche pericolose per la circolazione. Gli operai di Geat sono al lavoro già da mercoledì pomeriggio per mettere in sicurezza i viali riccionesi. “Non appena ha smesso di piovere - dice il presidente di Geat Fabio Galli - abbiamo mobilitato diversi operai, potenziando la normale squadra di intervento sui manti stradali. Partendo dalle arterie a maggiore percorrenza della città, ad esempio la Statale, viale Veneto, viale Ceccarini alta, viale Puglia e viale Emilia, stiamo ripristinando le condizioni di sicurezza, chiudendo tutte le buche. Agli operai, mentre effettuano il ripristino degli asfalti, è stata data inoltre indicazione di verificare le condizioni delle caditoie e di pulirle nel caso siano ostruite”.



Ovviamente, essendo stata danneggiata gran parte delle strade cittadine, servirà tempo per chiudere tutte le buche: “Ai cittadini chiediamo pazienza. Abbiamo iniziato immediatamente il lavoro ma serviranno diversi giorni di lavoro per sistemare tutto”.