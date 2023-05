Domenica 21 maggio ingresso gratuito in tutti i musei di Rimini

Eventi

Museo Fellini, Rimini (foto di L. Burlando).

Anche i Musei di Rimini partecipano all'International Museum Day. In occasione di questa importante ricorrenza, dedicata alla celebrazione del patrimonio culturale, domenica 21 maggio la Domus del Chirurgo, il Fellini Museum, il Museo della Città e il PART | Palazzi dell'Arte saranno visitabili gratuitamente.

L'International Museum Day, promosso dall'International Council of Museums (ICOM), è un evento globale che si svolge annualmente per sensibilizzare il pubblico sull'importanza dei musei nel promuovere la comprensione, l'apprezzamento e la conservazione del patrimonio culturale. In relazione al tema di quest'anno, “Musei, Sostenibilità e Benessere”, i Musei di Rimini invitano ad esplorare le straordinarie collezioni e le esposizioni temporanee in corso, godendo del ristoratore e stimolante contatto con la bellezza e con la creatività di ieri e di oggi.



I musei seguono i seguenti orari di apertura: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, lunedì non festivo chiuso.