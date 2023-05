Rimini, raccolta dei rifiuti dopo l'alluvione: ecco cosa fare

Ambiente

Rimini

| 15:23 - 18 Maggio 2023





Il sindaco di Rimini ha firmato questa mattina (giovedì 18 maggio) l'ordinanza con la quale indica alcune disposizioni urgenti per far fronte con la massima rapidità alla gestione dei rifiuti ingombranti in seguito all'alluvione. Per la gestione rapida della rimozione e raccolta dei rifiuti trasportati dallo stato di piena dei fiumi e ora di provenienza delle mareggiate e anche dei rifiuti ingombranti provenienti dalle abitazioni danneggiate dall'emergenza maltempo del 16 e 17 maggio che giacciono sulle strade e aree pubbliche, a partire da oggi, giovedì 18 maggio, vengono messe a disposizione di Hera due grandi aree nel comune di Rimini per lo stoccaggio preliminare dei materiali spiaggiati e dei rifiuti derivanti dall'alluvione.



Nelle suddette aree, la cui corretta gestione nel rispetto delle normali cautele igienico-ambientali e delle norme di sicurezza compete al Gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Hera, i materiali accumulati dovranno permanere per il tempo strettamente necessario ed essere quanto prima avviati agli idonei impianti autorizzati al trattamento secondo le ordinarie pianificazioni di smaltimento in base alla tipologia di rifiuto.



Si tratta dunque di una soluzione temporanea per consentire di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei quantitativi di rifiuti presenti sul litorale e in generale dei rifiuti urbani provocati dall'alluvione affinché sia assicurato con la massima rapidità il ritorno a livelli di sicurezza e decoro.



Per la raccolta dei rifiuti ingombranti Hera ha attivato a partire da oggi un servizio straordinario di Assistenza Clienti per il ritiro ingombranti su appuntamento chiamando il numero verde 800 999 500. In relazione a situazioni di abitazioni o edifici alluvionati i cittadini potranno contattare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) per prendere accordi sul ritiro.



Per agevolare gli utenti che vogliono conferire i rifiuti alla stazione ecologica, è stata prevista sempre a partire da oggi 18 maggio, una estensione degli orari dal 18 maggio 2023 nel centro raccolta rifiuti di via Nataloni che rimane aperta tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8:30 alle 19.