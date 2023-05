Maltempo: a Rimini 200 interventi dei Vigili del Fuoco più altri 50 da completare

Cronaca

Rimini

| 15:20 - 18 Maggio 2023





In questi due giorni sono state operative sul territorio del comune di Rimini tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, a cui si sono aggiunti anche i rinforzi arrivati dalla Regione. Nel dettaglio 10 equipaggi con mezzi, per un totale di 50 uomini a cui si sono aggiunti altri 10 uomini, che da oggi (giovedì 18 maggio) verranno spostati nel territori limitrofi delle altre province, dove la situazione è ancora a rischio. "Cinquanta uomini che attualmente stanno gestendo ancora oltre 50 segnalazioni", evidenzia l'amministrazione comunale di Rimini, rimaste in coda dopo i 200 interventi già conclusi finora dall'inizio dell'emergenza. Interventi che si riferiscono soprattutto a piante divelte, alberi su fili della luce, svuotamento di cantine e numerose frane e smottamenti.



E per ciò che concerne le piante, sono state circa 15 quelle abbattute, a cui si aggiungono svariate situazioni di rami spezzati. In queste ore si sta provvedendo a raccogliere i tronchi e i rami caduti e che in alcuni casi ancora sono di intralcio alla circolazione. In riferimento al verde pubblico la zona più colpita è stata quella del lungomare Murri, dove al momento sono già stati eseguiti 8 interventi su alberi danneggiati.