Maltempo: a Rimini idro pompe per liberare gli stabilimenti balneari allagati

Attualità

Rimini

| 15:17 - 18 Maggio 2023

Il bagno 26 durante il nubifragio di martedì.





Sulla spiaggia di Rimini idro-pompe al lavoro per liberare gli stabilimenti balneari dall'acqua. All'altezza di piazzale Kennedy sono infatti operativi i volontari della protezione civile di Parma. L'acqua del mare, dopo le mareggiate di martedì e mercoledì, ha allagato la battigia tra le zone 29 e 30. Il mare è arrivato fino al lungomare, fatto del tutto eccezionale, percorrendo dunque oltre 200 metri di spiaggia. Immersi nell'acqua cabine, lettini e ombrelloni che erano già stati piantati, come avviene solitamente in questo periodo. Gli operatori stavano predisponendo le zone attrezzate in vista della stagione esitva. Già un mese fa, per il ponte del 25 aprile, la gente prendeva il sole in riva al mare e c'era chi faceva il bagno.



Due recenti progetti urbani hanno contribuito a tenere in sicurezza la città durante il maltempo degli ultimi giorni: il Parco del mare e il Piano di salvaguardia della balneazione, ossia il nuovo lungomare e il nuovo sistema fognario. Il primo è stato realizzato con un piano di calpestio più alto di un metro rispetto a un tempo, proprio per contenere l'acqua di eventuali mareggiate. In questo caso ha protetto le prime file di hotel dall'avanzamento del mare. E' entrato inoltre in funzione anche il nuovo sistema fognario, che ha permesso di raccogliere l'acqua piovana nelle nuove gigantesche vasche di laminazione realizzate sotto il belvedere di piazzale Kennedy. Qui l'acqua delle cosiddette piene decennali è stata raccolta e scaricata in mare a due chilometri dalla costa evitando la fuoriuscita dell'acqua dai tombini della città, con conseguenti allagamenti in caso di forti piogge come avveniva un tempo.