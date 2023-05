Meteo: il weekend si apre tra piovaschi e deboli piogge. Domenica migliora

Attualità

| 14:18 - 18 Maggio 2023

Darsena di Rimini ARCHIVIO.





L'intensa fase di maltempo che ha coinvolto la Romagna e il Riminese è in decisa attenuazione, anche se ancora rimane alta l'attenzione verso i corsi d'acqua e i rilievi dove sono numerosi gli eventi franosi. Nel complesso tendenza a tempo variabile nel fine settimana con più sole domenica.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 18/05/2023 ore: 13:50







Venerdì 19 maggio





Stato del cielo e precipitazioni: nuvoloso con possibili parziali schiarite sulla costa; non si prevedono particolari precipitazioni salvo isolati piovaschi più probabili nell'entroterra.





Temperature: pressoché stazionarie con minime tra 10 e 14 gradi e massime comprese tra i 15/17 gradi dell'entroterra e i 18/19 gradi della costa.





Venti: deboli da Levante con temporanei rinforzi lungo la costa e sull'Appennino.





Mare: poco mosso sotto costa; da poco mosso a temporaneamente mosso al largo.





Attendibilità: alta.





Sabato 20 maggio





Stato del cielo e precipitazioni: nuvoloso con possibili deboli piogge sparse. I fenomeni saranno più probabili nell'entroterra rispetto alle aree costiere.





Temperature: minime in aumento, comprese tra 11 e 15 gradi. Massime in lieve flessione, su valori compresi tra 12 e 15 gradi nell'entroterra e attorno a 16/17 gradi altrove.





Venti: deboli o a tratti moderati da Levante con rinforzi sulle aree appenniniche.





Mare: tra poco mosso e mosso.





Attendibilità: medio-alta.









Domenica 21 maggio





Stato del cielo e precipitazioni: ampi rasserenamenti nel corso della mattina lungo la costa, mentre in Appennino potranno permanere addensamenti più consistenti associati a brevi piogge nelle ore pomeridiane. Entro sera cielo sereno su tutto il territorio provinciale.





Temperature: in aumento, con minime comprese tra 12 e 15 gradi, localmente inferiori nell'entroterra. Massime comprese tra 19 e 22 gradi.





Venti: deboli da Levante con temporanei rinforzi lungo la costa e sull'Appennino. In serata tendenti a divenire sud-occidentali.





Mare: poco mosso.





Attendibilità: medio-alta.









Tendenza per la settimana: la nuova settimana si apre con tempo stabile e soleggiato, salvo temporanei addensamenti pomeridiani sulle montagne. Temperature in aumento, con massime fino a 24/25 gradi nella giornata di mercoledì.



