Emergenza maltempo, ragazzi riccionesi aprono raccolta fondi

Attualità

Riccione

| 13:11 - 18 Maggio 2023



Non si ferma la macchina della solidarietà online in seguito al maltempo che sta colpendo diverse zone dell'Emilia Romagna. Sulla piattaforma GoFundMe sono già stati raccolti 150mila euro dall'inizio dell'alluvione.



A Riccione in particolare è partito un fundraising organizzato da un gruppo di ragazzi del luogo per aiutare tutti gli sfollati: “Con un piccolo gesto - scrive Carlotta, l'organizzatrice - possiamo fare un'enorme differenza per coloro che non hanno avuto la fortuna di poter ancora sedere sul proprio divano, per mangiare un piatto caldo nella propria cucina e dormire nel proprio letto”.



Un altro esempio viene da Bellaria-Igea Marina: l'azienda di fiori e piante di Fabiana Moretti è letteralmente finita sott'acqua. La donna ha così lanciato una raccolta fondi che in un solo giorno ha ricevuto trecento donazioni e settemila euro.



La pagina speciale di GoFundMe, creata per l'alluvione in Emilia Romagna e che raggruppa tutte le raccolte nate in questi giorni, ha ricevuto complessivamente 2.300 donazioni ed è raggiungibile al link https://gfme.co/alluvione-emiliaromagna