Il territorio riminese inizia il conto dei danni ed è emergenza frane

Cronaca

Rimini

| 13:09 - 18 Maggio 2023

Smottamento nel comune di San Leo, località Gavinacci.





Il territorio riminese è alle prese con i danni della forte ondata di maltempo delle ultime 48 ore.



Il numero delle frane che si sono aperte sul territorio è impressionante. Ce ne sono una quindicina a Montescudo Monte Colombo, una ventina a Sant'Agata Feltria, tanto per citare alcuni esempi. Tante strade chiuse o interrotte, con senso unico alternato, per dissesti, smottamenti e frane; e anche in questo caso l'elenco è lungo: strada provinciale 8 Santagatese, strada provinciale 22 Leontina, strada provinciale 36-bis Morciano-Montefiore, strada provinciale 49 Trasversale Marecchia, strada provinciale 84 Pedrosa, strada provinciale 84-bis Valpiano-Miratoio, strada provinciale 97 Soanne, strada provinciale 118-bis Eremo, strada provinciale 132 Gemmano, strada provinciale 133 San Giuseppe, strada provinciale 146 Sapigno.



In Provincia inizia il conto materiale dei danni, dopo una stima di circa un miliardo e mezzo di euro per le due province di Forlì-Cesena e Rimini. Il presidente della provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad sottolinea ciò che può sembrare ovvio: "Servono ingenti e urgenti risorse, prima per le emergenze poi per gli interventi strutturali". E sono importi "che solo Governo e Regione possono assicurare". Martedì prossimo (23 maggio) il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di calamità naturale. Tuttavia, ribadisce Sadegholvaad, servono non solo interventi per tamponare le emergenze: imprescindibile "lavorare per fronteggiare concretamente il rischio di dissesto idrogeologico, un rischio che interessa buona parte del nostro territorio collinare e montano".



Per Sadegholvaad è indispensabile "una pianificazione territoriale rispettosa delle caratteristiche naturali del territorio" e "una manutenzione capillare", ma anche uno snellimento delle procedure. La messa in sicurezza dei territori deve diventare, chiosa il presidente della Provincia, "priorità assoluta per lo Stato".