Bellaria 'schiera' 3000 coccinelle a difesa dei lecci

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:35 - 18 Maggio 2023





Parco del Gelso, via Roma, stazione ferroviaria di Bellaria, parco Andrea Costa, parco della Casa Rossa, giardino della Torre Saracena, parco delle Vigne e di via San Martino, via Bobbio e l'area esterna al centro culturale Kas8: sono queste le zone di Bellaria Igea Marina che saranno interessate i prossimi giorni dal lancio di circa 3.000 insetti, per un progetto sperimentale di lotta biologica sostenibile frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e Anthea.



Obiettivo di questa scelta innovativa, la tutela con metodo naturale di 150 lecci presenti in suddette aree pubbliche, la cui salute è minacciata dalla cosiddetta cocciniglia del leccio, insetto infestante presente da diversi anni e causa di ampi disseccamenti dei rami. Quello che sarà impiegato, è un piccolo esercito di exochomus quadripustulatus, una coccinella europea grande dai 3 ai 5 mm, il cui aspetto è caratterizzato dal colore nero lucido con quattro tipiche macchie rosse, delle quali le due anteriori a virgola. Un animale il cui impiego eviterà l'irrorazione di prodotti chimici, essendo questo tipo di coccinella uno dei principali nemici e predatori della cocciniglia del leccio.



Le coccinelle troveranno casa sul territorio comunale dopo la fase di allevamento in appositi laboratori, ricordando che anche le larve di questa specie sono efficaci predatori a contrasto della cocciniglia; sulla scorta dei risultati ottenuti da questa prima esperienza a carattere sperimentale, assessorato all'ambiente e Anthea valuteranno in futuro analoghi interventi di lotta biologica sostenibile