Giovani artisti delle scuole di Cattolica in mostra al Centro Culturale Polivalente

Eventi

Cattolica

| 11:53 - 18 Maggio 2023

La mostra.

Si è inaugurata nel pomeriggio dello scorso 15 maggio "Pieno e Vuoto - una mostra pARTEcipata" allestita presso il Centro culturale polivalente di Cattolica. I lavori esposti sono il frutto dei laboratori artistici e poetici delle classi dell'Istituto Comprensivo di Cattolica, partecipanti al Progetto «FaRe Arte». Rimarranno visibili al pubblico fino al prossimo 10 giugno negli orari di apertura del Centro culturale (martedì - sabato 9:00 - 19:00 / lunedì 14:00 - 19:00).



Il progetto si inserisce nel Piano Nazionale triennale delle Arti ed ha l'obiettivo di sviluppare pratiche didattiche per favorire l'apprendimento di alunni/e dando valore ad attitudini e talenti. Ha coinvolto tutti e tre gli ordini scolastici e sono stati proposti 5 differenti laboratori che hanno interessato le varie arti espressive. In mostra sono presenti lavori di arte e scrittura: testi narrativi, componimenti poetici in forma di Haiku, poesie appartenenti al mondo della Found Poetry. Le opere grafiche sono state realizzate dalle sezioni 3, 4 e 5 anni della scuola dell'infanzia Corridoni Centro, dalle classi della primaria Repubblica (III B e C, IV A e B, V A, B e C), dalla III A della primaria Carpignola, e dalla III E della scuola secondaria di I° grado Emilio Filippini. Il progetto è stato curato da Laura Gullotta, referente del "Laboratorio di Arte e Parole", e da Claudia Giunta.



Lo spunto operativo nasce dal testo "Pieno e Vuoto" scritto da Cristina Bellemo e illustrato da Liuna Virardi. Pieno e Vuoto si incontrano e dialogando scoprono le reciproche peculiarità. E proprio Cristina Bellemo, vincitrice nel 2021 del Premio Andersen come miglior scrittrice, sarà presente a Cattolica, ospite speciale del Centro culturale polivalente, il prossimo venerdì 26 maggio alle ore 17:00.



Martedì 23 maggio, invece, alle ore 21:00, previste le "letture sonore" a cura della III E (scuola secondaria di I° grado) della Emilio Filippini e degli insegnanti Simona Donati e Sandro Marcheggiani.