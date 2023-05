Alluvione in Emilia Romagna, parte una raccolta fondi regionale

Attualità

Emilia Romagna

| 11:48 - 18 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Vittime, dispersi, inondazioni, frane. Di fronte a una regione alle prese con la devastazione dell'acqua, in tantissimi hanno chiesto di poter dare una mano, anche versando un contributo.



La Giunta regionale ha deciso di avviare subito una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità colpite, grazie alla generosità di chi vorrà partecipare a questa iniziativa.



Chiunque potrà versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie:



Iban:



IT69G0200802435000104428964



Causale:



“ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”



Per donare dall'estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0



Il conto corrente è intestato all'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell'Emilia-Romagna.



Ogni euro raccolto, l'utilizzo che ne verrà fatto, verranno resocontati pubblicamente, così come è stato fatto per precedenti raccolte fondi (ricostruzione post sisma, emergenza Covid, emergenza Ucraina).