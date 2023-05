Giornata delle Dimore storiche: a Bellaria aperto il Museo La Casa Rossa

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:40 - 18 Maggio 2023

La Casa Rossa.

In occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, domenica 21 maggio il Museo La Casa Rossa di Alfredo Panzini aprirà straordinariamente le porte al pubblico e sarà visitabile al pari del parco che la circonda.



Sarà quindi possibile visitare in autonomia la storica residenza di Alfredo Panzini, dove è allestita la mostra a cura di Claudio Ballestracci "I Giorni del Sole e del Grano. Il Pennino e la Vanga”, la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. A disposizione dell'utenza, anche un operatore museale pronto a fornire approfondimenti, nonché la possibilità di prendere parte ad una delle due visite tematiche straordinarie dal titolo “I Mari della letteratura" programmate in giornata, una alle 10.30 e l'altra alle 15.30.



Le visite guidate straordinarie approfondiranno il tema della letteratura nella sua vastità, quale patria di ideali e innovazioni, di sentimenti e sogni, un mare infinito dal quale è possibile cogliere esperienze e occasioni che rispecchino l'anima. Un'immensità che nella storia ha visto raccontare tanti diversi mari e che sarà sviscerata attraverso le parole di chi il mare lo ha cantato per amore, lo ha cercato di imbrigliare nei limiti della pagina bianca: le parole di Panzini si intrecceranno così a quelle di D'Annunzio, Pascoli, Montale e Ungaretti, per cercare di imitare i suoni di chi è sempre stato dall'altra parte della finestra.



Per informazioni e prenotazioni (facoltative): 0541.343889 | didatticabellaria@atlantide.net