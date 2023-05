Riviera sicura: gli albergatori riminesi pronti ad accogliere i turisti

Attualità

Rimini

| 11:36 - 18 Maggio 2023

La spiaggia di Rimini all'inizio dell'allerta meteo.

All'indomani della straordinaria ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna, Rimini e gli altri comuni della riviera sono già pronti ad accogliere i turisti. "Il territorio ha retto bene – dice Giosuè Salomone, presidente dell'associazione di Albergatori "Riviera Sicura" e Rimini, come quasi tutti i comuni della Riviera Romagnola sono tornati quasi alla normalità nell'arco di 24 ore. Tutti gli hotel, i ristoranti e i negozi sono aperti e gli stabilimenti balneari sono già tornati ad allestire le spiagge per la stagione estiva".



Gli albergatori lamentano disdette di turisti e tantissime telefonate che chiedono se il territorio è raggiungibile ma insieme lanciano l'invito a venire con tranquillità in Riviera già da questo fine settimana, poiché non vi sono disagi di alcun genere.



"Molti albergatori a Rimini e Riccione hanno dato la propria disponibilità ad accogliere eventuali sfollati dall'entroterra – aggiunge Corrado Della Vista, presidente di Conflavoro Rimini – proprio perchè, a differenza di aree meno fortunate, qui nulla si è fermato nemmeno per un attimo e tutte le attività turistiche funzionano perfettamente".



"Giusto qualche piccolo e sporadico allagamento di cantine o depositi di alberghi – continua Salomone – ma nessun hotel ha subito danni rilevanti o ha dovuto interrompere l'attività. Questo territorio ha mostrato, anche in una situazione di pericolo, come abbia delle peculiarità per affrontare con serenità qualsiasi situazione. Auspichiamo che i turisti non siano intimoriti dalle immagini in tv e confermino le prenotazioni di questi giorni, viste anche le previsioni meteo che promettono sole e temperature invidiabili, dando così anche un contributo economico ad un'area che fa comunque i conti con i danni adesso".