Attualità

Novafeltria

| 10:58 - 18 Maggio 2023

La frana.

Una frana a circa 1 km da Ponte Santa Maria Maddalena ha interessato una strada secondaria. La segnalazione al 347 8809485 arriva da un nostro lettore. La strada, che è momentaneamente chiusa, è una di quelle che permette di raggiungere il borghetto di Monte Fotogno. La frazione non è comunque isolata, è agevolmente raggiungibile passando da Pietracuta. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona.









Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485