Disagi alla circolazione per frana sulla via Marecchiese. La segnalazione Strada interrotta in una corsia all'altezza di Ponte Santa Maria Maddalena

Attualità Novafeltria | 10:50 - 18 Maggio 2023 Il luogo della frana. Una frana all'altezza di Ponte Santa Maria Maddalena ha causato un'interruzione sulla strada Marecchiese. La corsia è quella in cui i mezzi procedono in direzione Novafeltria-Rimini. Gli addetti al traffico regolano la circolazione sulla corsia libera.



La segnalazione arriva da un nostro lettore. "Si sono formate lunghe code - scrive al 347 8809485 l'automobilista - il personale addetto sta provvedendo alla ripulitura della strada".





Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485







< Articolo precedente