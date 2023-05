Calcio giovanile: Gabicce Gradara, la Juniores sconfitta di misura

Sport

Gabicce Mare

| 10:41 - 18 Maggio 2023

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.





Due sconfitte per le giovanili del Gabicce Gradara nel week end. Non è scesa in campo la squadra Allievi per il maltempo: il match contro l'Urbania verrà giocato mercoledì 24 in trasferta mentre lunedì 22 il Gabicce Gradara sarà di scena al Magi contro il New Academy.





JUNIORES



Gabicce Gradara – Real Metauro 1-2



Nonostante il vantaggio e la superiorità numerica, il Gabicce Gradara vanifica gli sforzi facendosi infilare due volte su punizione. Gli ospiti ad inizio gara si fanno subito pericolosi. Francolini viene superato da un pallonetto ed Magi A. che salva sulla riga. Al 15' Fuzzi viene falciato in area di rigore. Dal dischetto realizza Semprini (1-0).





Passano tre minuti e il Gabicce Gradara ha la possibilità di raddoppiare: il tiro di Magi F. da fuori area si stampa sulla traversa, Semprini si avventa di testa sulla palla ma l' estremo difensore para.





A metà del primo tempo il Gabicce Gradara si fa insidioso, prima con una conclusione di Fuzzi che tira alto e poi con Mancini che da posizione favorevole di testa colpisce debolmente. Al 36' Francolini para un tiro ravvicinato del Real Metauro. Gli ospiti si fanno ancora pericolosi con un tiro sotto porta che finisce alto.





Nel secondo tempo, Francolini è severamente impegnato. al 55' gli ospiti rimangono in 10 per l'espulsione di Brunori. Nonostante l' inferiorità numerica trovano il pareggio al 60' su punizione con Molinelli (1-1). Al 78' rigore per il Real Metauro: Francolini ipnotizza Bossoletti e para il penalty. All'84' ancora Molinelli sigla il gol ospite di nuovo su punizione ben calciata che beffa Francolini sul proprio palo (1-2).Il Gabicce Gradara non ci sta e cerca subito il pareggio con Fuzzi che spara alto. All'87' il Real Metauro rimane in nove per l espulsione di Bossoletti. Allo scadere nuovo calcio di rigore per il Gabicce Gradara per un fallo di mano: sul dischetto si presenta di nuovo Semprini il cui tiro questa volta viene parato.





Il Gabicce Gradara disputerà la prossima gara di Coppa il 23 maggio fuori casa contro il Muraglia.





GABICCE GRADARA: Francolini (40' s.t. Borselli), Mancini (15' s.t.Sarli ), Bacchini (25' s.t. Fronzoni), Franca (20' s.t. Sciuto), Magi F., Andreani F., Fuzzi, Semprini, Petese, Magi A. All. Gaudenzi.





GIOVANISSIMI CADETTI 2009





Usav - Gabicce 6-3



Partita dai due volti. Primo tempo a favore del Gabicce Gradara che si porta in vantaggio con Orazi. Subito raddoppio di Ricci A. Sembrava una partita in discesa ma l'Usav esce alla distanza e mette in difficoltà i cadetti del Gabicce. Pareggio in pochi minuti e terzo goal a fine primo tempo dei padroni di casa. Si demoralizzano i ragazzi lasciando campo aperto agli avversari che segnano altre tre reti.



Prossimo match sabato 20 maggio ore 17.15 a Montecchio





GABICCE GRADARA: Barbieri, Ricci, Bana, (Foschi), Arduini, (Benedetti) Mascarucci, Ridolfi, Tamburini, Sciuto, Orazi, Rossini N (Tucci), Ricci A. All. Mendo-Baffioni.