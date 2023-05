Volley A2 femminile, la Omag-MT ingaggia la schiacciatrice Alice Nardo

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:30 - 18 Maggio 2023

Ci siamo. Il primo ingaggio della Omag-Mt è Alice Nardo. Classe 2002 e originaria di Alessandria, andrà a rinforzare il reparto dei “posti 4” della squadra marignanese. Così la Consolini Volley si è assicurata una giovane atleta di grande talento proveniente dall'Albese Volley, squadra nella quale la Nardo ha militato nelle ultime due stagioni.



Alice ha intrapreso la crescita sportiva nel settore giovanile di Novi Ligure per poi trasferirsi all'Alessandria Volley in Serie D, dove ha avuto l'opportunità di disputare il prestigioso Trofeo delle Regioni indossando la maglia del Piemonte. Successivamente ha fatto il suo ingresso nel mondo del grande volley, con la promozione in Serie B1 prima ed in Serie A2 poi, con la Igor Volley di Novara. L'estate scorsa si è laureata campionessa europea con la nazionale Under 21..



Oggi Alice si presenta come una promessa del volley rosa con un futuro radioso davanti a sé. La dirigenza e lo staff tecnico della Omag-MT sono entusiasti di dare il benvenuto ad Alice nella squadra e si augurano che la sua presenza possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Raggiunta al telefono Alice dichiara: “Ho tanta fame di raggiungere risultati importanti con questa prestigiosa maglia addosso e che non vedo l'ora di conoscere i miei compagni di viaggio, giocatrici e staff, e i tifosi che spero di far divertire molto la prossima stagione”.