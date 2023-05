Attualità

Riccione

| 09:23 - 18 Maggio 2023

Bee Hotel per le api solitarie.

L'amministrazione comunale di Riccione comunica che, a seguito del maltempo dei giorni scorsi, l'inaugurazione dei Bee hotel, le case per api solitarie, in programma per sabato 20 maggio, viene rinviata a lunedì 5 giugno. I Bee hotel rientrano in un progetto dell'associazione Futuro verde e di Be Kind che ha il patrocinio del Comune di Riccione.