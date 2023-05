A14, riaperto il tratto tra Rimini Nord e Cesena Nord in direzione Bologna

Attualità

Rimini

| 08:22 - 18 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Riaperto il tratto di A14 compreso tra Rimini Nord e Cesena Nord in direzione Bologna e il tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona.

Restano chiusi al traffico i seguenti tratti autostradali della A14 Bologna - Taranto:

• tra il bivio con la Diramazione di Ravenna e Forlì in direzione Ancona;

• tra Cesena Nord e Faenza in direzione Bologna.

Permane sulla A14 in direzione nord per i veicoli con massa complessiva superiore 7,5 tonnellate l'uscita obbligatoria ad Ancona Nord, per poi proseguire lungo la S.S. 76 in direzione Fabriano/Perugia.



Per gli utenti che, dal Nord sono diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia, si consiglia di percorrere la A14 fino alla Diramazione di Ravenna, prendere quindi la S.S. 16 "Adriatica" da cui raggiungere la E45 seguendo le indicazioni per Cesena, da cui rientrare in A14 alla stazione di Cesena Nord.

Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia è diretto verso Bologna