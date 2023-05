Nuovo Penny Italia apre a Riccione: qualità, convenienza e regionalità al centro del supermercato

Attualità

Riccione

| 08:04 - 18 Maggio 2023

L'insegna del nuovo negozio di Riccione.

Oggi (18 maggio) apre il nuovo negozio Penny Italia a Riccione. È il quattordicesimo supermercato in Emilia Romagna. Il negozio si trova in via Flaminia 73, lungo la Statale 16 nella zona di San Lorenzo, ed ha una superficie di vendita di 822 metri quadrati, oltre a un parcheggio con 30 posti auto. Secondo quanto spiegato da Penny Market, le parole chiave del supermercato sono qualità, convenienza e regionalità. All'interno del negozio ci saranno l'angolo bake off, la pescheria affidata a un partner, la macelleria, la gastronomia e il reparto pasticceria. Il 75% dei prodotti offerti sarà italiano, con un'attenzione particolare alle produzioni regionali e locali. Il negozio impiegherà 11 persone e avrà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21 e la domenica dalle 8 alle 20.30.