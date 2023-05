Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 08:00 - 18 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Ancora una notte di lavoro per i Vigili del Fuoco di Rimini. Una frana a Montescudo ha costretto all'evacuazione di tre famiglie residenti in una palazzina. Il terrapieno è franato fino a quasi scoprire le fondamenta. Frane e smottamenti anche nella zona alta di Cattolica e a Novafeltria. Durante la notte sono stati tanti gli interventi per svuotamento cantine.