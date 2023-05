Aggressione in strada: processati tre giovani e il padre dei minorenni

Cronaca

Rimini

| 07:55 - 18 Maggio 2023

Tre ragazzi maggiorenni, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono stati processati per lesioni aggravate in seguito a un'aggressione avvenuta nell'aprile 2021 in un'area verde di Rimini, zona Villaggio Azzurro. Due fratelli minorenni, mentre giocavano a calcio, sono stati attaccati dai tre ragazzi senza un motivo chiaro. Il fratello maggiore ha difeso il più piccolo e i tre aggressori li hanno colpiti con schiaffi e pugni. I genitori sono stati chiamati e si sono recati sul posto, avvisando le forze dell'ordine. Il padre dei due fratelli aveva con sé una "mazza", ma non l'avrebbe utilizzata. I carabinieri hanno denunciato il genitore per aver portato con sé un oggetto potenzialmente offensivo. Il processo dovrà stabilire la dinamica degli eventi e se il padre aveva l'intenzione di difendere i suoi figli con un bastone.