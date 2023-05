Tragedia nel maltempo: tre vite spezzate a Cesena

Cronaca

Cesena

| 07:28 - 18 Maggio 2023

Maltempo a Cesena, foto Ansa.

Tre persone sono morte in un breve lasso di tempo a causa del maltempo devastante a Cesena. La prima vittima è una coppia di agricoltori molto conosciuta, seguita da un fisioterapista in pensione che stava cercando di risolvere i problemi di scolo causati dalla pioggia intorno alla sua casa e è stato colpito da una frana.



La coppia viveva al confine tra Ronta e San Martino in Fiume e coltivava erbe aromatiche e piante commestibili. Sono stati travolti dall'onda di piena improvvisa causata dalle intense piogge, mentre cercavano di mettere al sicuro la loro proprietà. I soccorsi hanno trovato Sauro Manuzzi in fin di vita e sono riusciti a rianimarlo solo per pochi minuti prima che morisse. La moglie, Palma Maraldi, è stata trascinata via dall'acqua e il suo corpo è stato trovato diverse ore dopo lungo la costa di Zadina.



La seconda vittima è un uomo di 77 anni di nome Riccardo Soldati, residente a Casale. Mentre cercava di riparare i danni causati dalla pioggia nel suo giardino, è stato schiacciato da una frana che si è staccata dalla collina vicina. Nonostante i tentativi dei vicini di rimuovere la terra che lo ricopriva, è morto sul colpo.



Queste tragedie hanno colpito duramente la comunità locale, lasciando un dolore insopportabile per i familiari e gli amici delle vittime.