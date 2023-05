Alta Valmarecchia, il tifo organizzato di Novafeltria offre una mano per l'emergenza maltempo

Attualità

Novafeltria

| 21:00 - 17 Maggio 2023

Stadio comunale "Urbini-Casali", Secchiano Marecchia.

Un grande gesto di vicinanza e sostegno verso coloro che in questi giorni sono stati colpiti dall'emergenza maltempo in Alta Valmarecchia. I ragazzi della Sezione ultrà di Novafeltria hanno espresso nelle ultime ore, tramite un post sui canali social, la propria disponibilità per assistere e dare una mano a ripristinare i danni causati dall'intensa ondata di maltempo: "Ci rendiamo disponibili nell' intera giornata di sabato 20 maggio, con un unità di circa 10 persone - si legge nel post - per pulire cantine, liberare una strada o per qualunque lavoro o urgenza create da questo terribile maltempo. Ovviamente in maniera del tutto gratuita".



"In un momento di grande complessità per il centro Italia - aggiungono i ragazzi - ci stringiamo vicino a tutte quelle persone che stanno passando ore di difficoltà e sofferenza".



Per contattare i ragazzi della Sezione: 339 8645777; 338 2694339.