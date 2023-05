Calcio RSM, Tre Penne: Migani, Lombardi, Gai, Righini e Zafferani confermati

Sport

Righini e Gai (FSGC/Pruccoli).





Il Tre Penne continua il lavoro dentro e fuori dal campo. Prosegue il cammino verso la finale di Coppa Titano BKN301 contro la Virtus, che si terrà sabato 27 maggio ad Acquaviva, e i campioni di San Marino hanno ripreso da qualche settimana gli allenamenti agli ordini del tecnico Stefano Ceci, che rimarrà sulla panchina biancazzurra anche per la prossima stagione.



In questi giorni il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha messo a segno alcuni importanti rinnovi per la rosa del prossimo anno.



Tra i pali la riconferma di Mattia Migani. Il portiere italiano classe 1992 è giunto alla sua ottava stagione con la maglia biancazzurra. “Il Tre Penne per me ormai è una famiglia, è casa, un'ambiente in cui rinnoviamo continuamente stimoli. Sono felice di far parte di un bel gruppo, che non si accontenta mai di quello che è stato fatto. La Società ha dato un bel segnale con le riconferme dei giocatori storici e alcuni delle scorse annate, ciò significa che c'è coesione tra tutti noi” commenta Migani.



In difesa la certezza si chiama Nicolas Lombardi. Il centrale difensivo si lega a Città per la quarta stagione e afferma: “Sono contento di rimanere, la scelta è dettata dalla voglia di vincere ancora e penso che qui ci siano tutti i presupposti per avere altre soddisfazioni - prosegue con un pensiero rivolto alla finale di Coppa Titano -. C'è ancora una stagione da chiudere al meglio, ci aspetta una partita difficile ma vogliamo far bene per rendere unica questa annata”.



A centrocampo si riparte dal capitano Nicola Gai e Luca Righini. Uno duo che si è dimostrato essenziale per il Tre Penne nel corso del campionato, in grado di portare a segno ben 19 gol in totale (10 Righini e 9 Gai).



“Vittoria del campionato importante e difficile, a inizio anno questo era l'obiettivo. La nuova formula ero consapevole che sarebbe stato tosto, ma con questo format viene premiata la costanza durante l'arco dei 10 mesi. Da gennaio in poi, quando abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi, ci siamo detti che non potevamo più sbagliare e così è stato. Anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà, ma queste ci hanno aiutato nel concludere al meglio il campionato - conclude -. Sono contento di rimanere qua al Tre Penne, in questa Società ho trovato una seconda famiglia. Non vedo l'ora di giocare la finale di Coppa e poi focalizzarci sulla nuova stagione” commenta Nicola Gai.



Sulla stessa lunghezza d'onda Luca Righini, che ammette: “I contatti tra me e Di Giuli sono partiti prima della vittoria del campionato, segno della volontà di rimanere già da tempo. Qui mi trovo molto bene, sono molto felice e nel tempo si è creato un rapporto speciale coi compagni e con tutto lo staff tecnico”.



Rimane in biancazzurro anche Giacomo Zafferani, che nella stagione 2022-2023 è stato premiato dal presidente Fabrizio Selva per la sua fedeltà al club. Il centrocampista sammarinese ha festeggiato i 10 anni di permanenza al Tre Penne ed è pronto per la prossima annata. Zafferani si è sempre fatto trovare pronto ed le sue doti umane lo rendono un vero e proprio punto di riferimento per compagni e Società.