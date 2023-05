Calcio, rinviate le finali di girone in Promozione e Prima categoria

Sport

Rimini

| 17:18 - 17 Maggio 2023

Rinviati i playoff di Promozione e Prima.



PROMOZIONE

PLAY OFF

SECONDO TURNO (FINALI DI GIRONE)

Viste le avverse condizioni atmosferiche, al fine di garantire la regolarità dei Play Off Regionali, le gare del secondo turno (finali di girone) originariamente in programma per domenica 21.05.23, vengono posticipate a domenica 28.05.23, ore 16.30.



PRIMA CATEGORIA

PLAY OFF

SECONDO TURNO (FINALI DI GIRONE)

Viste le avverse condizioni atmosferiche, al fine di garantire la regolarità dei Play Off Regionali, le gare del secondo turno (finali di girone) originariamente in programma per domenica 21.05.23, vengono posticipate a domenica 28.05.23, ore 16.30.