Verucchio: grossa frana dal Ventoso a 'Bruciato', al momento nessun evacuato

Cronaca

Verucchio

| 16:01 - 17 Maggio 2023

Frana Ventoso.









Anche nel comune di Verucchio, dopo i sopralluoghi, è stato dato il via libera alla riapertura degli edifici pubblici, in primis le scuole.



Per quanto riguarda la situazione generale, anche oggi (mercoledì 17 maggio), dalla prime ore della mattinata, il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile (COC) è rimasto attivo, ha tenuto in costante monitoraggio la situazione di fiumi, nodi critici e viabilità raccogliendo segnalazioni da parte dei cittadini.



Sono stati istituiti con una doppia ordinanza i sensi unici alternati in via Cossure a Pieve Corena e via Mondaini a Villa Verucchio a causa di movimenti franosi a bordo strada messi prontamente in sicurezza. Una frana di grosse dimensioni si è ampliata nella notte in una grande aree che dal Ventoso raggiunge la zona cosiddetta “Bruciato” ai cui lati, a distanza di oltre un centinaio di metri, si trovano un paio di abitazioni private: si è intervenuti questa mattina con sopralluoghi dei tecnici comunali e dell'assessore Andrea Cardinali insieme agli uomini della Protezione Civile (ne sono in programma di nuovi anche nella giornata di donani) e sono stati prontamente contattati i residenti ricevendo tutte le rassicurazioni del caso.



Sul territorio comunò ale, non risultano al momento vie e strade chiuse alla circolazione, né famiglie evacuate.