A14 sempre più paralizzata: violento incidente tra i caselli di Rimini Sud e Rimini Nord

Cronaca

Rimini

| 15:48 - 17 Maggio 2023

Incidente al km 124 direzione nord dell'autostrada A14.

Violento incidente in A14 al km 124. Autostrada sempre più paralizzata dopo le disposizioni di chiusura del tratto Rimini Nord e Faenza. Un monovolume Fiat Doblò ha impattato violentemente contro un autotreno di grandi dimensioni intorno alle 15:15 di oggi pomeriggio (17 maggio). Lo schianto si è verificato poco dopo il casello di Rimini Sud in direzione Bologna. Sul posto per i soccorsi i vigili del fuoco, impegnati ad estrarre dalle lamiere il conducente del Doblò rimasto ferito insieme ai sanitari del 118 che sono intervenuti con ambulanza e automedica. Sulla dinamica del caso indaga la Polizia autostradale.