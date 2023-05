Maltempo, nel riminese un centinaio di sfollati

Cronaca

Rimini

| 15:37 - 17 Maggio 2023





Sono circa un centinaio gli sfollati in provincia di Rimini, dislocati in vari Comuni - In particolare 15 famiglie a Santarcangelo, da ieri sera (martedì 16 maggio) fino a questa mattina (mercoledì 17 maggio), tutti ricollocati presso familiari o conoscenti. Lo ha confermato all'Ansa, il comandante dei vigili del fuoco Piergiacomo Cancellieri al margine della riunione del Ccs presso la protezione civile di Rimini. "Nessuna situazione particolarmente grave - ha detto- tutte le persone sono state tratte in salvo da piani superiori e non da tetti come successo in altre province".